شكرا لقرائتكم خبر أبها يلتقي الخليج في صراع التأهل التاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستقبل أبها اليوم ضيفه الخليج على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، ضمن افتتاحية لقاءات دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وتعتبر هذه المواجهة هي الأولى لطرفي اللقاء على صعيد المسابقة، بينما تأتي أيضا هذه المواجهة عقب أيام قليلة من مواجهة الطرفين على صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، كانت فيها الغلبة لمصلحة أبناء الدانة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تبدو الفرصة في هذه الموقعة مواتية للطرفين للمضي قدما نحو بلوغ الأدوار النهائية والظهور بصورة فنية مغايرة لما ظهر عليه الجانبان هذا الموسم على صعيد الدوري.

أبها صاحب الأرض والذي يأتي في المرتبة السابعة عشرة في الدوري برصيد 13 نقطة، بلغ هذه المرحلة بعدما تجاوز نظيره الأهلي في جدة بنتيجة (2 ــ 1) في مفاجأة من العيار الثقيل، ويأمل في خطف بطاقة التأهل ومواصلة المشوار في هذه البطولة علاوة على تصحيح أوضاعه الفنية عقب سلسلة من النتائج المتعثرة وخروجه بلا نقاط في آخر أربع مواجهات خاضها الفريق على صعيد الدوري.

في المقابل وعلى الطرف الآخر الخليج صاحب المرتبة الثالثة عشرة على صعيد الدوري برصيد 16 نقطة، كان قد تأهل إلى هذا الدور عقب فوزه على نظيره ضمك في الدمام بركلات الترجيح (6 ــ 5) بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويسعى جاهدا إلى حسم اللقاء وانتزاع بطاقة العبور إلى المرحلة المقبلة.