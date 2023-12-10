شكرا لقرائتكم خبر أبها يلتقي الخليج في صراع التأهل التاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعتبر هذه المواجهة هي الأولى لطرفي اللقاء على صعيد المسابقة، بينما تأتي أيضا هذه المواجهة عقب أيام قليلة من مواجهة الطرفين على صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، كانت فيها الغلبة لمصلحة أبناء الدانة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تبدو الفرصة في هذه الموقعة مواتية للطرفين للمضي قدما نحو بلوغ الأدوار النهائية والظهور بصورة فنية مغايرة لما ظهر عليه الجانبان هذا الموسم على صعيد الدوري.
أبها صاحب الأرض والذي يأتي في المرتبة السابعة عشرة في الدوري برصيد 13 نقطة، بلغ هذه المرحلة بعدما تجاوز نظيره الأهلي في جدة بنتيجة (2 ــ 1) في مفاجأة من العيار الثقيل، ويأمل في خطف بطاقة التأهل ومواصلة المشوار في هذه البطولة علاوة على تصحيح أوضاعه الفنية عقب سلسلة من النتائج المتعثرة وخروجه بلا نقاط في آخر أربع مواجهات خاضها الفريق على صعيد الدوري.
في المقابل وعلى الطرف الآخر الخليج صاحب المرتبة الثالثة عشرة على صعيد الدوري برصيد 16 نقطة، كان قد تأهل إلى هذا الدور عقب فوزه على نظيره ضمك في الدمام بركلات الترجيح (6 ــ 5) بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويسعى جاهدا إلى حسم اللقاء وانتزاع بطاقة العبور إلى المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أبها يلتقي الخليج في صراع التأهل التاريخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.