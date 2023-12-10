أرقام بنزيما في مونديال الأندية تحبط الاتحاديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق نجم الاتحاد كريم بنزيما لقب مونديال الأندية 5 مرات من أصل 5 مشاركات مع ريال مدريد ، وهو ثاني أكثر اللاعبين حصولا على اللقب بعد توني كروس الذي حصل على اللقب 6 مرات «5 مع ريال مدريد، ومرة واحدة مع بايرن ميونخ».

ولعب ريال مدريد 10 مباريات في 5 مشاركات، شارك بنزيما في 9 منها ولم يغب إلا عن مباراة الأهلي المصري في نصف نهائي النسخة الماضية.

وخلال 9 مواجهات سجل بنزيما 4 أهداف وصنع 3 آخرين، وقد سجل مرتين في نهائي البطولة، بما في ذلك هدفه في شباك الهلال السعودي في نهائي النسخة السابقة.

لكن بنزيما ليس الهداف الأفضل في البطولة؛ حيث سجل رونالدو 6 أهداف في 6 مباريات (مع ريال مدريد، لديه أيضا هدف آخر مع يونايتد) إضافة إلى اللاعب لغاريث بيل الذي سجل 6 أهداف من 6 مباريات، لتكون أرقام بنزيما الأقل في المثلث الهجومي التاريخي للنادي الملكي.

ويعد رونالدو هو الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية بتسجيله 7 أهداف في 8 مباريات، وذلك بواقع 6 أهداف في 6 مباريات مع ريال مدريد وهدف واحد في مباراتين رفقة مانشستر يونايتد.

كما أن المهاجم الصريح لبرشلونة لويس سواريز سجل 5 أهداف في مباراتين فقط وبالتالي يتفوق على بنزيما بهدف.

ويأتي ذلك رغم أن بنزيما منذ أول مشاركة له هو ثاني أكثر المهاجمين في البطولة محاولات على المرمى (18)، خلف رونالدو (20)، كما أنه الأكثر لمسا للكرة داخل صندوق الخصم (61 مرة).

لكن الرقم السلبي الأبرز لبنزيما في مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية أنه أكثر لاعب أهدر فرصا محققة بواقع 8 فرص محققة أي ضعف الأهداف التي سجلها، وبالتالي فإن نسبة تسجيله للفرص المحققة هي 33% فقط.