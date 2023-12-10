شكرا لقرائتكم خبر مربط عذبة يحقق بطولة العالم لجمال الخيل العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة التي استمرت لمدة 3 أيام في ميناء الدوحة القديم بالعاصمة القطرية، بمشاركة أكثر من 150 جوادا عربيا أصيلا من 21 دولة.

وحقق الفحل «إي كي إس أليهاندرو» العائد لمربط عذبة للأمير عبدالعزيز بن أحمد، بطولة العالم والميدالية البلاتينية، ليستمر سجله خاليا من الخسائر خلال بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة حول العالم.

وشمل الحفل الختامي تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز لأفضل رأس في الفئات المشاركة، إلى جانب توزيع جوائز خاصة بالبطولة، وهي الجائزة البلاتينية، وجائزة أجمل رأس وجائزة مزرعة العام، وجائزة أفضل مربي/مالك، وجائزة أفضل خيل أب، وجائزة البطل البلاتيني والبطل البلاتيني مكرر، وجائزة أعلى درجة في البطولة.

يذكر أن النسخة المقبلة من البطولة عام 2024 ستستضيفها فرنسا.