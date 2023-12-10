اخبار الرياضه

التعادل يحسم مباراة روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهت مواجهة روما وفيورنتينا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الاوليمبيكو في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. 

إقرأ أيضًا..

وتقدم الذئاب بالهدف الأول في المباراة بأقدام روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من بداية أحداث الشوط الأول من اللقاء ، ثم نجح فيورنتينا في التعادل عن طريق لوكاس مارتينيز في الدقيقة 66، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. 

وبهذة النتيجة يحتل روما المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، فيما يأتي فيورنتينا في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا