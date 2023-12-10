التعادل يحسم مباراة روما وفيورنتينا في الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهت مواجهة روما وفيورنتينا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الاوليمبيكو في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وتقدم الذئاب بالهدف الأول في المباراة بأقدام روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من بداية أحداث الشوط الأول من اللقاء ، ثم نجح فيورنتينا في التعادل عن طريق لوكاس مارتينيز في الدقيقة 66، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وبهذة النتيجة يحتل روما المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، فيما يأتي فيورنتينا في المركز السابع برصيد 24 نقطة.