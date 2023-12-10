برشلونة يتأخر أمام جيرونا في الشوط الأول من الليجا

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهي الشوط الأول من مواجهة برشلونة وجيرونا بتقدم الضيوف بهدفين مقابل اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وتقدم جيرونا بالهدف الأول عن طريق أرتيم دوفييك في الدقيقة 12 ، ثم تعادل البارسا بأقدام النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 19 .

قبل نهاية الشوط الأول خطف ميجيل جوتيريز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 40 .

وخاض برشلونة الشوط الأول بتشكيل مكون من..



في حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

في خط الدفاع: جوليس كوندي، رونالد أراوخو، أندريس كريستنسن، جواو كانسيلو.

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، بيدري جونزاليس.

في خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.