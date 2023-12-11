شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتعادل مع اتحاد العاصمة سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق مودرن فيوتشر الشوط الأول أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بالتعادل السلبي فى اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خاض مودرن فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمود جنش، والدفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي، وفي الوسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال، محمد صادق، عبد الكبير الوادي، ويقود الهجوم: مروان محسن".

ويجلس على مقاعد البدلاء: "محمود حمدي، هشام عادل، كجالي درامي، علي زعزع، طارق طه، محمد فاروق، عمر السعيد، أحمد عاطف، محمد نصير".

وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين بدور المجموعات، أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف، ليحصد ست نقاط من أول جولتين، ليحتل المركز الثاني فى مجموعته برصيد 6 نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري الذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الهلال الليبي فى المركز الثالث وسوبر سبورت الجنوب أفريقي فى المركز الرابع والأخير دون نقاط لكلا الفريقين.

ويبحث فريق مودرن فيوتشر عن مواصلة عروضه القوية بالبطولة لفض الاشتباك مع الفريق الجزائري على صدارة المجموعة والعودة من الجزائر بنتيجة إيجابية، ويغيب عن صفوف فريق مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الثنائي خالد رضا وجوناثان نجويم بسبب الإصابة وعلي الفيل بسبب الإيقاف.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، ويدير المباراة تحكيميًا أحمد امتياز من موريشيوس حكم ساحة، ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.