شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 10 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 12 / 10 / 2023، العديد من الأخبار المهمة، على رأسها توقيع عقد ودية بالامارات في يناير المقبل، وجلسة معتمد جمال مع المجلس لمناقشة مصير الثلاثي الموقوف.

مصطفى شلبى يعود للزمالك أول يناير بعد إنهاء برنامجه التأهيلى

يستعيد الجهازالفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات مصطفى شلبى جناح القلعة البيضاء أول يناير المقبل، بعد إنهاء برنامجه التأهيلى المخصص من قبل الجهاز الطبي في القلعة البيضاء، بسبب إصابة شرخ القدم التي يعانى منها. معتمد جمال المدير الفنى للزمالك يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة أدلى معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، بصوته فى الانتخابات الرئاسية التى انطلقت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام، وسط إقبال كبير من المواطنين.

الزمالك يوقع عقد دورة ودية بالإمارات يناير المقبل بمشاركة فريق سعودى

وقع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عقد اتفاق مع حازم فتوح وكيل اللاعبين بشأن ترتيبات معسكر الفريق الكروي الأول بدولة الإمارات فى يناير المقبل، وذلك خلال فترة التوقف الدولى خلال مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

مجموعة الزمالك.. أبوسليم الليبي يهزم سوار كويا ويحتفظ بالوصافة فى الكونفدرالية

تغلب فريق أبوسليم الليبي على ضيفه سوار كويا الغيني بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، الأحد، على ملعب "19 مايو" فى الجزائر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات الكونفدرالية. جلسة معتمد جمال مع مجلس الزمالك تحسم مصير الثلاثى الموقوف

يترقب معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تحديد جلسة مع مجلس إدارة نادى القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، لحسم مصير الثلاثى الموقوف "أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى" من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهاء عقوبة إيقافهم.