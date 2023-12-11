شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوقع عقد دورة ودية بالإمارات يناير المقبل بمشاركة فريق سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عقد اتفاق مع حازم فتوح وكيل اللاعبين بشأن ترتيبات معسكر الفريق الكروي الأول بدولة الإمارات فى يناير المقبل، وذلك خلال فترة التوقف الدولى خلال مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

واتفق مسئولو الزمالك مع حازم فتوح خلال الاتفاقية على إقامة دورة ودية خلال معسكر الفريق بدولة الإمارات، وأكد حازم فتوح أن الدورة ستشهد وجود فريق سعودى عريق يضم عددا كبيرا من النجوم العالميين.

وتقام البطولة الودية التي سيشارك فيها الزمالك فى مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات فى الفترة من 20 إلى 24 يناير 2024.