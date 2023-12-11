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فيتوريا ضمن أفضل 20 مدربا بالعالم فى اختيارات الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء

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القاهرة - سامية سيد - تواجد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ضمن القائمة النهائية التى أعلنها الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن أفضل 20 مدرباً للمنتخبات في موسم 2023.

 

وضمت القائمة بجوار روي فيتوريا كلاً من لويس ديلا فونتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، و وديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا فى القائمة التي ضمت 20 مدرباً.

ونجح مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام في التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا لمدة 4 سنوات لقيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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