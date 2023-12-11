شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 10 - 12 - 2023، حيث شهد النادي العديد من الأخبار، منها: الأهلي يعلن طريقة حجز تذاكر مبارياته فى السوبر المصري بالإمارات.
الأهلى يعلن تكليف خالد مرتجى برئاسة بعثة الفريق فى مونديال الأندية بالسعودية
أعلن النادي الأهلي تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، برئاسة بعثة الفريق في السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.
الأهلي يعلن طريقة حجز تذاكر مبارياته فى السوبر المصري بالإمارات
نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي طريقة حجز تذاكر مباريات كأس السوبر المصري فى الإمارات، وذلك عبر منصات النادي الرسمية.
تعرض ثنائي الأهلي أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي "كريستو" لإصابة فى العضلة الخلفية خلال مران الفريق أمس، السبت.
بعثة يد الأهلى تغادر الإمارات بعد التتويج بلقب السوبر على حساب الزمالك
3 مهام فنية لـ كولر مع الأهلي قبل مونديال الأندية
يعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تصحيح المسار في فريقه، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري بالسعودية.
أكد الإعلامى أحمد شوبير أن كأس العالم للأندية يمثل الفرصة الأخيرة للفرنسى انتونى موديست للاستمرار مع الأهلى، وإلا سيكون المارد الأحمر جاهز بفسخ التعاقد مع اللاعب.
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