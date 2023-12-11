شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 10 - 12 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 10 - 12 - 2023، حيث شهد النادي العديد من الأخبار، منها: الأهلي يعلن طريقة حجز تذاكر مبارياته فى السوبر المصري بالإمارات.

الأهلى يعلن تكليف خالد مرتجى برئاسة بعثة الفريق فى مونديال الأندية بالسعودية

أعلن النادي الأهلي تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، برئاسة بعثة الفريق في السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يعلن طريقة حجز تذاكر مبارياته فى السوبر المصري بالإمارات