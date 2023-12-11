شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، بلجنته الانتخابية بمدرسة الإمام الشافعى بطنطا، وأكد مجدى ابو فريخة أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى، وحق لكل مواطن أن يدلى بصوته ويقول كلمته.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.