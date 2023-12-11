شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العاصمة يتقدم على مودرن فيوتشر بالهدف الأول والان مع تفاصيل الخبر
جاء الهدف في الدقيقة 65 بعد انفراد من منتصف الملعب من عبد الله كانو انهاه بتسديدة أرضية زاحفة سكنت أسفل يمين المرمى.
ويجلس على مقاعد البدلاء: "محمود حمدي، هشام عادل، كجالي درامي، علي زعزع، طارق طه، محمد فاروق، عمر السعيد، أحمد عاطف، محمد نصير".
ويبحث فريق مودرن فيوتشر عن مواصلة عروضه القوية بالبطولة لفض الاشتباك مع الفريق الجزائري على صدارة المجموعة والعودة من الجزائر بنتيجة إيجابية، ويغيب عن صفوف فريق مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الثنائي خالد رضا وجوناثان نجويم بسبب الإصابة وعلي الفيل بسبب الإيقاف.
وكان الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، ويدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة، ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.
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