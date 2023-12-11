شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العاصمة يهزم مودرن فيوتشر وينفرد بصدارة مجموعته بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
جاء الهدف في الدقيقة 65 بعد انفراد من منتصف الملعب من عبد الله كانو انهاه بتسديدة أرضية زاحفة سكنت أسفل يمين المرمى.
بهذه النتيجة يحتل اتحاد العاصمة المركز الأول برصيد 9 نقاط يليه مودرن فيوتشر الذى يحتل المركز الثاني فى مجموعته برصيد 6 نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري، بينما يأتي الهلال الليبي فى المركز الثالث وسوبر سبورت الجنوب أفريقي فى المركز الرابع والأخير دون نقاط لكلا الفريقين.
وجلس على مقاعد البدلاء: "محمود حمدي، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، طارق طه، محمد فاروق ، عمر السعيد ، احمد عاطف ، محمد نصير".
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، ويدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة، ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.
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