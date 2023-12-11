شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العاصمة يهزم مودرن فيوتشر وينفرد بصدارة مجموعته بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق اتحاد العاصمة الجزائري فوزًا صعبًا على ضيفه مودرن فيوتشر، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم، الأحد، على ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. جاء الهدف في الدقيقة 65 بعد انفراد من منتصف الملعب من عبد الله كانو انهاه بتسديدة أرضية زاحفة سكنت أسفل يمين المرمى. بهذه النتيجة يحتل اتحاد العاصمة المركز الأول برصيد 9 نقاط يليه مودرن فيوتشر الذى يحتل المركز الثاني فى مجموعته برصيد 6 نقاط، خلف اتحاد العاصمة الجزائري، بينما يأتي الهلال الليبي فى المركز الثالث وسوبر سبورت الجنوب أفريقي فى المركز الرابع والأخير دون نقاط لكلا الفريقين.

خاض مودرن فيوتشر اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: محمود جنش، والدفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي، وفي الوسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال ، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي، ويقود الهجوم: مروان محسن".

وجلس على مقاعد البدلاء: "محمود حمدي، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، طارق طه، محمد فاروق ، عمر السعيد ، احمد عاطف ، محمد نصير".

وفاز مودرن فيوتشر في أول مواجهتين بدور المجموعات، أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف ثم الهلال الليبي بهدفين لهدف، ليحصد ست نقاط من أول جولتين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، ويدير المباراة تحكيميًا أحمد إمتياز من موريشيوس حكم ساحة، ويعاونه الثنائي سوليماني أملدينى من جزر القمر وجان مارك من موريشيوس مساعدين، وجنيش شوتوري من موريشيوس حكم رابع، ويراقب المباراة مامادي ديوماندى من غينيا.