شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم بيراميدز يتوعد صن داونز فى مواجهة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توعد الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم فريق بيراميدز، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمع الفريقين، يوم 19 ديسمبر الجاري، بالجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ماييلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مخاطبا مسئولي صن داونز: "رفضتم إعطائي تأشيرة الدخول لجنوب أفريقيا لأنكم اعتقدتم بذلك أنكم ستهزموننا، ولكن حصلنا على نقطة مهمة في عقر داركم، لنتقابل في القاهرة".

وجاء رد فعل ماييلي، عقب غيابه عن مواجهة صن داونز، التي جمعت الفريقين اليوم، الأحد، ضمن فعاليات دوري الأبطال، وانتهت بالتعادل السلبي، بسبب التعنت من السلطات في جنوب أفريقيا وعدم منحه تأشيرة دخول البلاد ليفقد الفريق السماوي واحدا من أبرز لاعبيه وأحد المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب داخل القارة هذا العام.