شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد رسميا مع وائل بدر لتدريب فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع وائل بدر المدير الفني لمنتخب مصر الأول لتولي القيادة الفنية لفريق كرة السلة بالقلعة البيضاء.

وأعلن طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول والذي يضم كلا من: وائل بدر مديراً فنياً ومحمد السحرتي مدرباً عاماً.

ومحمد سعيد معد بدني ومصطفى محسن مديرا إداريا، وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي وإياد مصطفى محللاً للأداء.

وخاض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد تحت القيادة الفنية لوائل بدر.

ويعد وائل بدر أحد أبرز النجوم في كرة السلة بتاريخ نادي الزمالك، ونجح في حصد عدة ألقاب مع القلعة البيضاء، وسبق له تولي القيادة الفنية لناديي الجزيرة وسبورتنج.