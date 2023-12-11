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مروان محسن يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: محمود جنش 

 

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي

 

وسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال ، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي 

 

هجوم: مروان محسن

 

ويجلس على مقاعد البدلاء:

 

محمود حمدي، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، طارق طه، محمد فاروق ، عمر السعيد ، احمد عاطف ، محمد نصير.

 

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على اتحاد العاصمة فى التاسعة مساءً بتوقيت مصر، بملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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