شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال ، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، طارق طه، محمد فاروق ، عمر السعيد ، احمد عاطف ، محمد نصير.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على اتحاد العاصمة فى التاسعة مساءً بتوقيت مصر، بملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.