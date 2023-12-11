جيرونا يضيف برشلونة إلى ضحاياه ويقتنص صدارة الليغا

تابع جيرونا مغامرته اللافتة في الدوري الإسباني عندما أضاف برشلونة إلى قائمة ضحاياه ليقتنص صدارة الليغا.



وتجاوز جيرونا مضيفه برشلونة 4-2 يوم الأحد ضمن المرحلة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



ومنح الأوكراني دوفبيك التقدم لصالح الضيوف مبكراً مع الدقيقة الثانية عشرة قبل أن يعدّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي النتيجة بعدها بسبع دقائق.



وأعاد ميغيل غوتيريز لاعب ريال مدريد السابق التقدم لجيرونا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد جملة تكتيكية مميزة.



واستغل جيرونا اندفاع برشلونة للتعديل لينجح في تسجيل الهدف الثالث بفضل البديل فاليري مع الدقيقة الثمانين.



وذلّل الألماني غوندوغان الفارق مع الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لكن جيرونا ردّ سريعاً بهدف رابع حمل توقيع البديل الأوروغوياني ستواني 90+5.



وقفز جيرونا إلى صدارة الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي سقط في فخ التعادل 1-1 أمام ريال بيتيس السبت.



من جهته تلقى برشلونة خسارته الأولى في الليغا منذ خسارته أمام ريال مدريد أواخر أكتوبر الفائت ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الرابع.

بي إن سبورت