«الأفضل في إفريقيا 2023».. موعد حفل توزيع جوائز «الكاف» والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يقام مساء اليوم، الإثنين، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لتوزيع جوائز "الأفضل في القارة" لعام 2023.

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2023 بمدينة مراكش بالمغرب، وذلك للمرة الثانية تواليًا بعد استقبال حفل السنة الماضية.

ويوم الخميس الماضي، أعلن "الكاف" عن القوائم النهائية للمتنافسين على جوائز الأفضل هذا العام.

وشهدت القوائم النهائية سيطرة كبيرة للكرة المغربية على مختلف الفئات، سواء على مستوى الأندية والمنتخبات واللاعبين، بالإضافة إلى تواجد مصري.

وتنافس مصر على جوائز أفضل نادي وأفضل لاعب داخل القارة بالإضافة إلى أفضل لاعب في إفريقيا.

كما تنافس المغرب على أفضل منتخب بالقارة وكذلك أفضل لاعب في إفريقيا وأفضل نادي وأفضل مدرب.

القوائم النهائية لجوائز كاف 2023

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023

1- محمد صلاح - ليفربول - مصر.

2- أشرف حكيمي - باريس سان جيرمان - المغرب.

3- فيكتور أوسيمين - نابولي - نيجيريا.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل القارة في إفريقيا 2023

1- بيرسي تاو - الأهلي - جنوب إفريقيا.

2- فيستون مايلي - بيراميدز - الكونغو.

3- بيتر شالوليلي - صن داونز - ناميبيا.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا 2023

1- عبد الصمد الزلزولي - المغرب - ريال بيتيس.

2- لامين كامارا - السنغال – ميتز.

3- أمارا ضيوف - السنغال – ميتز.

المرشحون لجائزة أفضل حارس في إفريقيا 2023

1- محمد الشناوي - الأهلي - منتخب مصر.

2- ياسين بونو - الهلال السعودي - منتخب المغرب.

3- أندري أونانا - مانشستر يونايتد - منتخب الكاميرون.

المرشحون لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا 2023

1- السنغال

2- المغرب

3- جامبيا

المرشحون لجائزة أفضل نادي في إفريقيا 2023

1- الأهلي - مصر.

2- الوداد - المغرب.

3- صن داونز - جنوب إفريقيا.

المرشحون لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا 2023

1- أليو سيسيه مدرب السنغال.

2- وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب.

3- عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق.

موعد حفل جوائز الكاف

تنطلق فعاليات حفل توزيع جوائز الكاف في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والسابعة بتوقيت المغرب، والتاسعة بتوقيت السعودية، من مساء اليوم الإثنين.

القنوات الناقلة

سيتم نقل حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023 عبر منصة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على اليوتيوب، وفضائية bein sports المفتوحة، وقناة الرياضية المغربية.