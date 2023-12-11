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أطاح بالريال من صدارة الليجا.. جيرونا يواصل مفاجآته ويهزم برشلونة برباعية (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر -     

واصل فريق جيرونا مفاجآته غير المتوقعة هذا الموسم في بطولة ، بعدما هزم حامل اللقب على أرضه ووسط جماهيره، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد.

تقدم جيرونا أولا عند الدقيقة 12 بأقدام أرتيم دوفبيك، قبل أن يعادل الهداف روبيرت ليفاندوفسكي النتيجة لصالح برشلونة عند الدقيقة 19.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، نجح ميجيل جوتيريز في منح التقدم مجددا لجيرونا بهدف ثاني.

وفي الشوط الثاني، حاول برشلونة الضغط لتعديل النتيجة، إلا أن فاليري فيرنانديز سجل الهدف الثالث عند الدقيقة 80، ليقضي على أحلام "البلوجرانا" في العودة.

ولم يسعف برشلونة الهدف المتأخر الذي سجله إلكاي جوندوجان في الوقت بدل الضائع من العودة، حيث ضاعف كريستيان ستيواني النتيجة لجيرونا بهدف رابع، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدفين.

وبهذه النتيجة، رفع جيرونا رصيده إلى 41 نقطة، منتزعا صدارة الترتيب من (39)، الذي تعثر السبت بالتعادل أمام ريال بيتيس بهدف لمثله.

وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 34 في المركز الرابع، متخلفا عن أتلتيكو مدريد بفارق الأهداف، علما أن الأخير لديه مباراة مؤجلة.

https://vidbtol2.stad90.com/embed/8rk17Itn7T4ej

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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