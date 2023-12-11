غدًا .. انطلاق كأس العالم للأندية بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف المملكة العربية السعودية غد الثلاثاء ، منافسات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الأولى التي تقام بالمملكة في مدينة جدة وتستمر فعالياتها خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.





كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، قد أعلن تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية مساء اليوم الاثنين؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقام مرتجي بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة بالأحمر وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

ويواجه الأهلي في مباراته الأولى في مونديال الأندية يوم 15 ديسمبر الجاري أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وتفتتح البطولة غد الثلاثاء بمواجهة الدور الأول بين اتحاد جدة وأوكلاند النيوزيلندي.

تغيير نظام البطولة ..

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم ، قد أكد خلال قت سابق على أن عام 2025 سيشهد نظاما مختلفا لبطوله كاس العالم للانديه بتوسيع قاعده الأنديه الممثلة عن كل قاره ليصبح المشاركين في البطوله 32 فريق بدلا من نظامها الحالي المقتصر على سبعة أندية فقط.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ السبت الماضي تحضيراته لكأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وخاض الفريق مرانه مساء أول أمس على ملعب التتش، والذي بدأ بمحاضرة مطولة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين.