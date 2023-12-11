موعد مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي بمونديال الأندية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية ، مواجهة افتتاح كأس العالم للأندية بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ، غد الثلاثاء.





وتأتي المواجهة في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ، على أن تذاع عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية ، ومنصة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا" الرقمية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بطل القارة الأفريقية مع الفريق الفائز من تلك المواجهة.

مرتجي رئيسًا لبعثة الأهلي في السعودية ..

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، قد أعلن تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية مساء اليوم الاثنين؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقام مرتجي بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة بالأحمر وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ السبت الماضي تحضيراته لكأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وخاض الفريق مرانه مساء أول أمس على ملعب التتش، والذي بدأ بمحاضرة مطولة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين.

ويواصل الأحمر تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش بالجزيرة اليوم قبل التوجه إلى السعودية.