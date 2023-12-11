مرعي يكشف كواليس رحيله عن سلة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - عبر أحمد مرعي، المدير الفني لفريق سلة الزمالك، عن دهشته بقرار مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، وإقالته بسبب سوء النتائج خلال المواجهات الأخيرة.



وقال مرعي خلال تصريحات تليفزيونية الساعات الأخيرة “رحيلي عن تدريب سلة الزمالك أمر غير متوقع خاصة أنه جاء بدون أي مبررات واضحة ، وخسارتي أمام الأهلي لم تكن السبب الرئيسي في رحيلي”.

وواصل “على الجميع النظر لقائمة الفريقين ، هناك فارق كبير ، والزمالك لم ينجح في الفوز بدوري المرتبط منذ 18 عامًا”.

وأضاف خلال تصريحاته "الزمالك خلال الموسم الماضي تلقى كامل الدعم ، أما الآن الفريق يعاني من أزمة في تأخر المستحقات ، ولم أحصل على راتبي لفترة تقدر بـ 7 أشهر، وعند مطالبتي بالمستحقات يأتي الرد أن النادي لا يملك أموالاً خلال الوقت الراهن.

وأتم : جلست الأيام الأخيرة مع هشام نصر نائب رئيس الأبيض ، للتأكيد على ضرورة تسوية المستحقات ، لكن الرد دائمًا كان بعدم توافر الأموال .

وتطرق مرعي في حديثه إلى وجود شكاوى من قبل بعض اللاعبين بشأن طريقته في التدريب ، قائلاً : لا انزعج من تلك الشكاوي ، هذه طريقتي في التدريب ، ولن أغيرها ، إدارة الزمالك كانت داعمة لي في هذا الأمر ، وأسلوبي في التدريب لن يتغير.