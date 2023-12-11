كواليس صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن كواليس صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة ومانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية فإن مانشستر يونايتد يأمل في رحيل لاعبه الإنجليزي سانشو والاستفادة من ذلك لإبرام صفقة تبادلية مع برشلونة لضم جناحه البرازيلي رافينها.

ويطمح المان يونايتد في ابتعاد البرازيلي هو الآخر عن المشاركة المستمرة في اللقاءات مع تشافي داخل صفوف الفريق الكتالوني لإتمام تلك الصفقة،لصالح الشياطين الحمر.

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وينتظر مسئولو اليونايتد الرد الحاسم من ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة على تلك الصفقة، في الشتاء المقبل.

ويستعد مانشستر يونايتد لملاقاة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الـ6 من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.