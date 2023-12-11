بيراميدز يحسم مصير أحمد الشناوي النهائي من الرحيل

حسم نادي بيراميدز في الساعات الماضية المصير النهائي لحارسه أحمد الشناوي من الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”:” خاص.. بيراميدز يرفض التفريط في أحمد الشناوي والتمسك باستمراره مع الفريق السماوي”.

وارتبط اسم أحمد الشناوي بإمكانية عودته إلى صفوف نادي الزمالك في ظل عرض الفريق الأبيض حارسه محمد صبحي للبيع في الشتاء القادم.

اقرأ أيضًا: نجم أتلتيكو مدريد على رادار الدوري السعودي في الشتاء

وكان بيراميدز قد تعادل مع مضيفه نادي صن داونز الجنوب إفريقي سلبيًا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخرج بيراميدز بنقطة التعادل أمام صن داونز ليصبح أول تعادل لبطل جنوب إفريقيا مع منافس مصري منذ تعادله مع الاهلي يوم 22 مايو 2021.