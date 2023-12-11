نجم أتلتيكو مدريد على رادار الدوري السعودي في الشتاء

اقترب أحد لاعبي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة” الاقتصادية” فإن نادي الشباب قد اقترب من التوقيع مع الإسباني خورخي ميروديو “كوكي” لاعب فريق أتلتيكو مدريد خلال الشتاء المقبل عقب قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كوكي مع أتلتيكو مدريد في 30 يونيو 2024، أي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في التوقيع معه بدايًة من شهر يناير المقبل.

اقرأ أيضًا: رئيس برشلونة يكشف عن فريقه المفضل في الدوري السعودي وسبل التعاون بينهم

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الإسباني 16 مليون يورو أي حوالي 64.6 مليون ريال، وفقًا لما ذكرته موقع “ترانسفير ماركت” المختص بانتقالات اللاعبين.

ولعب كوكي 12 مباراة مع أتلتيكو مدريد في الموسم الحالي بالدوري الإسباني وصنع هدفين فقط، وحصل على 4 بطاقات صفراء.