رئيس فرنسا يزعج ريال مدريد بسبب مبابي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن حيلة جديدة يتجه إليها نادي باريس سان جيرمان لبقاء لاعبه كيليان مبابي في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي القادم كما أوضحت بعض التقارير أن اللاعب الفرنسي قد وقع جانا مع ريال مدريد في الشتاء.

وبحسب ما ذكرته “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان قرر اللجوء للمرة الثانية إلى يمانويل ماكرون رئيس فرنسا، للحديث مع مبابي وإقناعه بالتجديد.

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وأوضحت الشبكة الإسبانية فإن ماكرون يريد إغراء مبابي بمشاركته مع منتخب فرنسا في أولمبيا باريس، إذا قرر توقيع عقد جديد في “حديقة الأمراء”.

ويدرك فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد بشكل جيد الضغوط التي يتعرض لها جناح باريس سان جيرمان ولكن أكد بأن الفرصة الأخيرة لانضمامه إلى النادي الملكي في الشتاء وفقًا لما أكده المصدر الإسباني.