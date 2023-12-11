مفاجأة سارة لجماهير الاهلي قبل كأس العالم للأندية.. عودة الزجاجي

تلقت جماهير النادي الاهلي أنباءًا سارة قبل سفر بعثة فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وشهد مران الاهلي مشاركة اللاعب محمود متولي في جزء منه بشكل تدريجي تمهيداً للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل أكبر ثم التواجد فى مباريات المارد الأحمر المقبلة.

وغاب متولي عن لقاءات الاهلي الأخيرة نظرًا لتعرضه للإصابة فى العضلة الأمامية بالقدمين اليُمنى واليُسرى كما خاض برنامجًا تأهيليًا طوال الفترة المنصرمة قبل التعافي من الإصابة.

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وشارك متولي في التدريبات بصورة تدريجية بداية من اليوم، وهناك اتجاه داخل القلعة الحمراء من أجل اصطحابه لرحلة السعودية في الساعات القادمة.

ومن المنتظر أن يواجه الاهلي الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة.