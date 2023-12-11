أنباء سارة في الاتحاد السعودي قبل بدء مشواره بكأس العالم للأندية

تلقى مارسيلو جالاردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، أنباء سارة قبل بدء مشواره في كأس العالم للأندية.

ويستعد الاتحاد السعودي لمواجهة نظيره أوكلاند سيتي، في إطار منافسات الدور الأول في كأس العالم للأندية، غدًا الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري.

واستعاد اتحاد جدة، خدمات المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق، ليكمل قائمة اللاعبين الأجانب في مونديال الأندية، بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته عن التدريبات خلال الأيام الأخيرة.

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ويواجه الاتحاد نظيره أوكلاند سيتي، على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، غدًا الثلاثاء.

كما أن فريق الاتحاد استعاد خدمات سلطان فرحان، الذي أبدى جاهزيته بعد أن شارك في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين بعد أن تعافى من الإصابة في العضلة الضامة.