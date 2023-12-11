اليوم.. الأهلي يطير للسعودية للمشاركة في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - تتوجه بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية من يوم 13 ديسمبر الحالي، حتى 25, من نفس الشهر.

ويترأس البعثة خالد مرتجي، أمين الصدوق، كما يرافقها محمود الخطيب رئيس النادي، مع تواجد عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وينتظر النادي الأهلي مواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور ربع النهائي من البطولة.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تعادل في المباراة الماضية، ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.