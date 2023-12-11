"يتزعمها القيعي".. شبانة يكشف مفاجأة بشأن عودة وليد أزارو للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة بشأن رغبة النادي الأهلي في إعادة المهاجم المغربي وليد أزارو مرة أخرى للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

قال محمد شبانة خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "etc”: "الأهلي يسعى لإعادة وليد ازارو من جديد، وقد نفاجئ بعودته في شهر يناير".

أوضح: "فكرة عودة وليد أزارو يتزعمها عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم، وهو مهاجم رائع، ونحن الآن في الامتار الأخيرة بالنسبة لـ موديست الذي بات على وشك الرحيل.. وما يتردد عن رحيل أكرم توفيق في يناير غير صحيح مطلقا".

وأضاف: "هذه الفترة يحتاج الأهلي لدعم جماهيره، وأطالب خالد بيبو مدير الكرة بضرورة فرض الانضباط على اللاعبين، وأن يكون هناك حسم قوي لكل شئ سواء المعسكرات أو التدريبات، وكل اللاعبين عليهم مسئولية كبيرة".