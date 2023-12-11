الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة المصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس، عقب تحقيق الفوز على ساجرادا الأنجولي أول أمس السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، عل استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.