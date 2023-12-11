خاص: الزمالك يصفح عن الثلاثي.. وصبحي يكشف كواليس العودة

ياسر رشاد - القاهرة - يعود اليوم الثلاثي المغضوب عليهم من نادي الزمالك أحمد فتوح ومحمود صبحي ومصطفي الزناري لتدريبات الأبيض اليوم استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري بعد انتهاء فترة الإيقاف التي خضع لها الثلاثي من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وقال محمد صبحي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الخليج 365": "قدمت اعتذاري لجماهير نادي الزمالك والإدارة بجانب استعدادي للتجديد مع القلعة البيضاء بشروط الإدارة ورفضت العروض المغرية المقدمة من إدارة بيراميدز والأهلي حبا في الزمالك".

ورفض صبحي الإدلاء بأي تصريح يخص زميليه أحمد فتوح ومصطفى الزناري مكتفيا بتأكيد عودتهم معا اليوم الإثنين إلى التدريبات الجماعية.

ويعود محمد صبحي حارس نادي الزمالك للتدريبات الجماعية عقب إنتهاء فترة الإيقاف التي خضع لها اللاعب والتي تقدر شهر بسبب خروجه من معسكر الزمالك في مباراة زد.

حقق الزمالك انتصارا غاليا على فريق ساجرادا الإنجولي بهدف نظيف ليقتنص به صدارة ترتيب المجموعة الثانية من الكونفدرالية.

وتسعى اللجنة الفنية لنادي الزمالك، إلى عودة الاستقرار إلى فريق الكرة بالتجديد لبعض اللاعبين التي تنتهي عقودهم مع النادي بنهاية الموسم الحالي، والتخطيط للتعاقد مع صفقات سوبر في الميركاتو المقبل.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا