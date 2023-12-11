الأهلي يختتم استعدادات كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى السعودية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وعقد الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وشارك محمود متولي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وخاض رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل رضا سليم الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص به.

وتغادر بعثة الأهلي القاهرة عصر اليوم، متوجهة إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

ويلعب الأهلي يوم ١٥ ديسمبر الجاري مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي.

متولي يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

شارك محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش.

وانتظم متولي في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهائه من تنفيذ البرنامج التأهيلي.

وخضع متولي لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، للاطمئنان على حالته والتأكد من عدم وجود أي شكوى طبية للاعب قبل مشاركته في التدريبات.

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