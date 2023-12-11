متولي يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية

ياسر رشاد - القاهرة - شارك محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم على ملعب التتش.

وانتظم متولي في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهائه من تنفيذ البرنامج التأهيلي.

وخضع متولي لفحص طبي قبل انطلاق المران تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، للاطمئنان على حالته والتأكد من عدم وجود أي شكوى طبية للاعب قبل مشاركته في التدريبات.

وخاض الأهلي مرانه الختامي صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى السعودية عصرًا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلعب الأهلي يوم ١٥ ديسمبر الجاري مع الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي التي تقام غدًا في افتتاح كأس العالم للأندية.

فحوصات طبية لـ عبد القادر وكريستو

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو، لاعبي الفريق، تعرضا لإصابة في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الذي أقيم أمس الأول على ملعب التتش.

ويخضع الثنائي للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم إصابتيهما وتحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما.

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