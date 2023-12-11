ياسر رشاد - القاهرة - تقدم "بوابة الخليج 365" ترتيب مجموعة فيوتشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب تعرضه للهزيمة أمس الأحد، أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب عمر حمادي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات البطولة القارية.

وفرط فريق فيوتشر في صدارة مجموعته حيث أحرز عبدولاوي كانو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65، ليمنح اتحاد العاصمة ثلاث نقاط غالية في مشوار البطولة القارية.

ويتواجد مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى للكونفدرالية رفقة اتحاد العاصمة الجزائري، والهلال الليبي وسوبر سبورت.

وبدأ الفريق المصري بطولة الكونفدرالية بفوز مثير أمام فريق سوبر سبورت بنتيجة 1-0، قبل أن يهزم الهلال الليبي بنتيجة 2-1 خارج ملعبه، ومن ثم تلقى الهزيمة الأولى له في البطولة أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة فيوتشر في الكونفدرالية

1- اتحاد العاصمة برصيد 9 نقاط.

2- فيوتشر برصيد 6 نقاط.

3- الهلال برصيد 3 نقاط.

4- سوبر سبورت دون رصيد من النقاط.

فيوتشر يطلب ضم أكرم توفيق ضمن صفقة عمر كمال للأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي فيوتشر طلب التعاقد مع أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم ضمن صفقة التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" إدارة نادي فيوتشر ترغب في الحصول على خدمات أكرم توفيق مع دفع مقابل مادي يصل إلى 8 ملايين جنيه لإتمام الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

وأضاف:"هناك تحفظ داخل النادي الأهلي على رحيل أكرم توفيق وطالب باختيار لاعبين آخرين ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد لإتمام الصفقة في يناير المقبل".

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