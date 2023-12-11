رئيس نادي الزمالك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

ياسر رشاد - القاهرة - أدلى الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بصوته في الانتخابات الرئاسية، اليوم الإثنين، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد محمد مسعد، بمدينة السادس من أكتوبر.

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري لجميع المواطنين، وتأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وطالب الكابتن حسين لبيب من جميع المواطنين المشاركة في الانتخابات من أجل استمرار دعم مسيرة الوطن في الاتجاه الصحيح، وشدد على أن موقفه واضح بالانحياز للمشروع الوطني للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة، خاصة في ظل التحديات التي تُمر بها المنطقة، فضلاً عما شهدته جمهورية مصر العربية في ١٠ سنوات من تطور وتُقدم على الأصعدة كافة.