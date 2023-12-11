صلاح وحكيمي وأوسيمين.. أسباب تواجد الثلاثي بالقائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار في الثامنة من مساء اليوم الإثنين، نحو مدينة مراكش المغربية، حيث تستضيف حفل جوائز الأفضل في إفريقيا 2023، والتي ستكون هذه المرة الثانية على التوالي التي تستضيف فيها المغرب الحفل الأضخم بالقارة السمراء، وذلك لاختيار أفضل لاعب، وأفضل لاعب وأفضل مدرب، إلى جانب أفضل منتخب ونادي، وأفضل لاعب صاعد.

ومن المنتظر أن يكون حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2023 استثنائيًا للغاية وسط ظهور عربي قوي، ومنافسة شرسة على مختلف الأصعدة داخل القارة السمراء، ويتواجد ضمن قائمة أفضل لاعب في أفريقيا محمد صلاح نجم ليفربول مع المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

كما يتواجد بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، في القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة مع فيستون مايلي مهاجم بيراميدز وبييتر شالوليلي لاعب صن داونز الجنوب أفريقي.

وينافس الأهلي أيضًا على جائزة أفضل نادٍ فى أفريقيا رفقة الوداد المغربي، وصن داونز الجنوب أفريقي.

بينما يتواجد محمد الشناوى قائد الأهلى وحارس منتخب مصر بالقائمة النهائية لجائزة أفضل حارس في أفريقيا لعام 2023، والتي تضم أيضًا ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي ومنتخب المغرب و الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتعد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا هي الأبرز لما تلقاه من ترقب محلي وعالمي للنجوم الثلاثة المحترفين في أوروبا بقيادة صلاح وحكيمي وأوسيمين، ونعرض في السطور التالية الأسباب التي رجحت الثلاثي للتربع على عرش القائمة النهائية لجائزة الأفضل في أفريقيا كالتالي:

3 إنجازات رشحت أشرف حكيمي

1- أبرز الأسباب التي رشحت حكيمي ليكون ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا، هو وصوله قيادته لمنتخب المغرب لاحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر بنهاية العام الماضي، كأفضل إنجاز عربي وأفريقي تاريخ المونديال.

2- مساهمته مع باريس سان جيرمان في الفوز بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي والـ 11 في تاريخه.

3- مساهمته أيضًا في وصول منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق في يناير 2024 بـ كوت ديفوار.

إنجازات محلية ودولية تُرجح كفة فيكتور أوسيمين

من الطبيعي تواجد أوسيمين ضمن القائمة النهائية ‏للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا بعد موسم استثنائي قدمه مع فريق نابولي الإيطالي، سجل 26 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم ليكون الهداف الافريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي ‏‏56 هدفا على مدار 4 مواسم، قضاها جميعا بين جدران نابولي.‏

كما قاد المهاجم النيجيري أوسيمين فريقه ‏نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاما.‏

على الصعيد الدولي تصدر أوسيمين قائمة ‏هدافي التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا برصيد 10 أهداف، ليقود النسور ‏للتأهل إلى البطولة القارية التي تستضيفها كوت ديفوار الشهر المقبل.

كما تواجد أوسيمين في المركز الثامن في قائمة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" ‏لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وأصبح أول لاعب نيجيري يدخل ضمن قائمة ‏أفضل عشرة لاعبين حول العالم.‏

ويبحث أوسيمين لأن يصبح أول نيجيري يتوج بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا منذ 24 عاما، وتحديدا منذ أن حقق الأسطورة نوانكو كانو الإنجاز ذاته ‏في عام 1999.

محمد صلاح يبحث عن إنجاز تاريخي

يتواجد الفرعون المصري محمد صلاح للمرة الخامسة في القائمة النهائية بين أفضل لاعب 3 لاعبين في أفريقيا، وتمكن من حصد الجائزة مرتين عامي 2017 و2018، ويبحث صلاح عن استعادة جائزة أفضل لاعب بأفريقيا، بعدما تواجد في الوصافة آخر نسختين في 2019 و 2022 خلف السنغالي ساديو ماني.

ويسعى صلاح لمعادلة إنجازي أسطورتي كرة القدم الأفريقية الليبيري جورج ويا والغاني عبيدي بيليه، اللذين حصلا على جائزة لاعب العام في أفريقيا 3 مرات.

وعلى صعيد الإنجازات فلم يتمكن محمد صلاح من تحقيق أي لقب خلال الموسم الماضي، لكنه شارك في 51 مباراة مع الريدز بكافة المسابقات، سجل خلالها 30 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة.