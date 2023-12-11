انتخابات الرئاسة 2024.. رئيس اتحاد الكر الطائر يدلي بصوته بالقاهرة الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أدلى المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 التي انطلقت أمس الأحد وتستمر لمدة 3 ايام.

وتوجه اليوم الاثنين المهندس ياسر قمر إلى مقر لجنته بمدرسة فاطمة عنان إدارة القاهرة التعليمية الجديدة للتصويت فى انتخابات الرئاسة.

وحرص ياسر قمر على توجيه المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية لانها حق أصيل للمواطنين ويعكس مدي الديمقراطية التى تتمتع بها مصر تحت قيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وانطلقت صباح أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وتستمر حتي غدا الثلاثاء لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.