أشرف حكيمي.. 3 إنجازات رشحته لجائزة الأفضل في أفريقيا 2023

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان إسم أفضل لاعب في افريقيا لعام 2023، وذلك في الحفل الذي سيقام مساء اليوم الإثنين في مدينة مراكش بالمغرب.

ومن المنتظر أن يكون حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2023 استثنائيًا للغاية وسط ظهور عربي قوي، ومنافسة شرسة على مختلف الأصعدة داخل القارة السمراء، ويتواجد ضمن قائمة أفضل لاعب في أفريقيا محمد صلاح نجم ليفربول مع المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

3 إنجازات رشحت أشرف حكيمي لجائزة الأفضل في أفريقيا 2023

1- أبرز الأسباب التي رشحت حكيمي ليكون ضمن القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا، هو وصوله قيادته لمنتخب المغرب لاحتلال المركز الرابع في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر بنهاية العام الماضي، كأفضل إنجاز عربي وأفريقي تاريخ المونديال.

2- مساهمته مع باريس سان جيرمان في الفوز بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي للمرة الثانية على التوالي والـ 11 في تاريخه.

3- مساهمته أيضًا في وصول منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق في يناير 2024 بـ كوت ديفوار.