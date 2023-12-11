بعد تصعيد الواقعة إلى النيابة.. قرار من اتحاد الكرة بشأن مذكرة الأهلي ضد بيراميدز والشيبي

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة مذكرة النادي الأهلي ضد لجوء نادي بيراميدز ولاعبه المغربي محمد الشيبي إلى القضاء المدني في أزمة الشيبي مع حسين الشحات لاعب الأهلي، إلى الشئون القانونية.

وأوضح اتحاد الكرة أن إحالة مذكرة الأهلي إلى الشئون القانونية يأتي من أجل الدراسة وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني طبقًا للائحتي الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان محمد الشيبي قد تقدم ببلاغ للنائب العام، متهمًا حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، عقب مباراة بيراميدز مع الأهلي في الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي، قبل أن يتقدم النادي الأهلي بمذكرة للاتحاد المصري لكرة القدم اعتراضًا على تلك الخطوة، باعتبارها مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باللجوء للقضاء المدني في قضايا رياضية.

وجاء في المذكرة أن الواقعة المشار إليها والتي كان أحد أطرافها اللاعب حسين الشحات وقعت ضمن أحداث اللقاء، كما هو ثابت في تقرير مراقب المباراة، وتمت الإشارة إلى هذا بوضوح في خطاب تلقاه النادي من اتحاد الكرة يوم 24-7-2023، والذي يفيد بأن لجنة المسابقات اضطلعت بمسئولياتها ونظرت الواقعة بما يتفق مع بنود لائحة المسابقات (مادة 2).

واستندت المذكرة إلى تقرير المراقب وقررت إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، فضلًا عن قيام النادي بتوقيع عقوبة مالية أخرى على اللاعب وتم خصم نصف مليون جنيه من مستحقاته.

وفوجئ النادي الأهلي مؤخرًا باستدعاء حسين الشحات لنيابة القاهرة الجديدة الكلية للتحقيق معه في ذات الواقعة، بالمخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي، والتي لا تجيز للأندية والمسئولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم (مادة 38 من لائحة الانضباط).

وأن ما جرى من الطرف المخالف (اللاعب والنادي)، انتهاك للقواعد المنظمة لشئون اللعبة، ونقل ما يحدث من خلافات في الملاعب الرياضية إلى ساحة المحاكم الجنائية، والتي أكد النادي على تقديره الكامل لها.

وشدد النادي الأهلي في مذكرته على ضرورة الرد العاجل والإفادة بما تم لائحيًّا بهذا الخصوص، لاتخاذ ما يراه مناسبًا لحفظ الحقوق الأدبية للنادي واللاعب حسين الشحات.