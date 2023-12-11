الامارات | نظام تسجيل جديد يُعرض في المنتدى العالمي للملاكمة بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع استمرار الرابطة الدولية للملاكمة في تحسين العدالة في التحكيم، تم عرض نظام تسجيل جديد في النسخة الرابعة للمنتدى العالمي للملاكمة في دبي، ويظهر هذا النظام كيف يمكن للرياضة أن تستمر في التقدم نحو المستقبل حيث قدّم كريس روبرتس، الأمين العام والرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للملاكمة، نظام تسجيل الجيل الجديد، الذي وضعته شركة UNIXON Systems بالتعاون مع اتحاد الملاكمة الياباني وشركة LiveMedia Corporation.

وتناول روبرتس إحدى مخاوف اللجنة الأولمبية الدولية المتعلقة بالنظام الحالي للتسجيل، معترفًا بأنه يوجد حاليًا مزيج من التسجيل بين الهدف والتقدير الذاتي، مشيرًا إلى أن النمط الجديد - الذي سيخضع لتجربة نموذجية ويُقارن بالنظام الحالي - هو أكثر دقة. بالإضافة إلى المحكمين الذين يشاهدون على الشاشة، سيقوم بمراجعة بالتقييم بواسطة الفيديو بسرعة.

وأضاف: «أهم شيء هو الحفاظ على كرامة الرياضة والتفكير في الرياضيين أولاً».

وقال هيرويوشي كيكوتشي، مدير اتحاد الملاكمة الياباني: «من أجل القيام بذلك وللحفاظ على كرامة الرياضة، نحتاج إلى هذا النظام لجعل ذلك يحدث».