القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لتسجيل ظهوره الأول في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية بملاقاة الفريق الفائز من المواجهة التي تجمع اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي.





وتقام مواجهة الأهلي الأولى مساء يوم الجمعة المقبل 15 ديسمبر الجاري على ملعب الجوهرة المشعة مع دقات الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية ssc ، ومنصة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الرقمية.

مران الأهلي الأخير قبل السفر ..

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى السعودية، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وعقد خالد بيبو، مدير الكرة، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وشارك محمود متولي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وخاض رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل رضا سليم الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص به.