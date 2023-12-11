مارسيل كولر على اعتاب انجازًا جديدًا قبل صدام كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم للأندية غدا الثلاثاء، بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

مارسيل كولر

ويخوض السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بطولة كأس العالم للأندية سعيا الى تحقيق انجازا جديدا مع الشياطين الحمر، بعد تحقيقه نتائج وارقام مميزة مع الأهلي منذ توليه القيادة الفنية للفريق، حيث نجح في الوقوف على منصة التتويج خمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة"

كولر يسير على خطى موسيماني

وتعد بطولة كأس العالم للأندية التى تحتصنها المملكة العربية السعودية بنسختها الحالية، هى المرة الثانية للسويسري مارسيل كولر على خطى الجنوب افريقي، موسيمانى المدرب السابق للأهلي بعد تحقيقه التأهل الى المونديال مرتين في عامى 2021 بقطر و2022 بالإمارات.

ويعتلي البرتغالي مانويل جوزيه صدارة الترتيب بقائمة أكثر مدرب قاد الأهلي للوصول الى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 3 مرات في أعوام 2005 و2006و2008 واقيمت الثلاث نسخ في اليابان.

ويتصدر محمد أبو تريكة قائمة هدافي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية ياليابان عام 2006 هدف في مونديال الأندية ياليابان عام 2012.