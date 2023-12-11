تشافي يعلن قائمة برشلونة لمباراة أنتويرب بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني بقيادة تشافي هيرنانديز قائمة البلوجرانا لمباراة رويال أنتويرب البلجيكي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وأنتويرب في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة برشلونة وأنتويرب في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وشهدت قائمة العملاق الكتالوني استبعاد مهاجم الفريق الأول، روبرت ليفاندوفسكي وكذلك 3 لاعبين مثل رونالد أراوخو، فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان.

وسقط فريق برشلونة أمس الأحد، بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام جيرونا على ملعب مونتجويك الأولمبي الديربي الكتالوني، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإسباني.

قائمة برشلونة أمام أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا، دييجو كوشين.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، جول كوندي، أندريس كريستنسن، باو كوبارسي، هيكتور فورت.

الوسط: بيدري، أوريول روميو، سيرجي روبيرتو، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، أليكس جاريدو.

الهجوم: رافينها، فيران توريس، جواو فيليكس، لامين يامال، آنخل ألاركون، مارك جيويو.

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