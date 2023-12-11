الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق غد الثلاثاء منافسات بطولة كأس العالم للأندية ، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، والتي تستمر فعالياتها حتى 22 ديسمبر الجاري.



وتأتي قيمة جوائز البطولة المالية بداية من البطل إلى الترتيب الأخير كما يلي ..

الفريق صاحب اللقب : 5 ملايين دولار.

وصيف البطولة : 4 ملايين دولار.

المركز الثالث والبرونزية : 2.5 مليون دولار.

صاحب الترتيب الرابع : 2 مليون دولار.

المركز الخامس : 1.5 مليون دولار.

صاحب الترتيب السادس: مليون دولار.

الترتيب السابع والأخير : 500 ألف دولار.

بداية مشوار الأهلي ..

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة المشعة ، بملاقاة الفريق الفائز من المواجهة التي تجمع اتحاد جدة السعودي بنظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، قد أعلن تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي تتوجه بعد قليل إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقام مرتجي بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة بالأحمر وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

ويواجه الأهلي في مباراته الأولى في مونديال الأندية يوم 15 ديسمبر الجاري أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.