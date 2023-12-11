تأكيدًا لـ"الخليج 365".. عودة فتوح وصبحي والزناري لتدريبات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت عصر اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الثلاثي امتثل لقرار مجلس الإدارة بتنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة شهر، في أعقاب مغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق قبل لقاء زد في مسابقة الدوري الممتاز، قبل أن يتم الاستقرار على عودة اللاعبين للمشاركة في التدريبات بعد انتهاء فترة الإيقاف.

ووضع الجهاز الفني للفريق، بقيادة معتمد جمال، برنامجًا تدريبيًا خاصًا للثلاثي لتجهيزهم في ظل ابتعادهم عن المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة شهر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت "بوابة الخليج 365" نشرت صباح اليوم الإثنين تصريحًا خاصًا من محمد صبحي، حارس الزمالك، يفيد بعودة الثلاثي للتدريبات اليوم، وتقديمه اعتذارًا رسميًا للجماهير ومجلس الإدارة.

خاص: الزمالك يصفح عن الثلاثي.. وصبحي يكشف كواليس العودة

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا