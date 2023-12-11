قرار عاجل من اتحاد الكرة بعد مذكرة الاهلي ضد بيراميدز والشيبي

اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا عاجلًا بخصوص مذكرة النادي الاهلي محمد الشيبي لاعب بيراميدز وناديه.

وقرر اتحاد الكرة المصري إحالة مذكرة النادي الاهلي ضد لجوء نادي بيراميدز ولاعبه المغربي محمد الشيبي إلى القضاء المدني، على خلفية الأزمة الأخيرة، إلى الشئون القانونية.

وكان الشيبي قد دخل في مشادة قوية مع حسين الشحات لاعب الاهلي، خلال مباراة الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

اقرأ أيضًا.. جبس المظاليم يقترب من الزمالك في يناير

وجاء قرار اتحاد الكرة، من أجل دراسة المذكرة وتقديم تقرير لابداء الرأي القانوني طبقًا للائحتي الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان محمد الشيبي قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، بعد مباراة بيراميدز مع الاهلي في الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي.

وعليه قام النادي الاهلي بتقديم مذكرة للاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على لجوء بيراميدز إلى القضاء المدني، باعتبارها مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باللجوء للقضاء المدني في قضايا رياضية.