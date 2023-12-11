ذهول بين جماهير الزمالك.. حقيقة صورة مرتضى منصور بالعكاز في انتخابات الرئاسة

اثار مرتضى منصور الرئيس المعزول من نادي الزمالك الجدل في الساعات الماضية بعد ذهابه إلى مقر لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صورًا لـ مرتضى منصور الرئيس الأسبق لنادي الزمالك أثناء ذهابه للجنة الانتخابات من أجل منحه صوته في انتخابات رئاسة الجمهورية 2023.

وظن البعض من الجماهير أن مرتضى منصور يحمل عكازًا أثناء ذهابه للجنته الانتخابية للإدلاء بصوته اليوم الأثنين الموافق 11 ديسمبر المقبل.

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ولكن في حقيقة الأمر أن الصور التي ظهرت على مواقع التواصل الإجتماعي المنسوبة إلى مرتضى منصور ما هي إلا خداع بصري حيث يظهر من خلفه أسوارًا حديدية تابعة للمدرسة التي يتواجد بها مقر لجنته الانتخابية.

وكان مرتضى منصور قد رحل عن رئاسة نادي الزمالك في الفترة الماضية بعد إصدار حكمًا بعزله من منصبه من محكمة القضاء الإداري.

ويستمر في الساعات الحالية توافد الناخبين على مختلف اللجان والمقرات الانتخابية الموزعة في محافظات الجمهورية بأكملها؛ من أجل الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات رئاسة الجمهورية.