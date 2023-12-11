بنزيما يتغنى بـ الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية

تغنى الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، بالنادي الاهلي، قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

ويواجه الاتحاد السعودي نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية، غدًا الثلاثاء، على أن يلتقي الفائز من اللقاء بالنادي الاهلي في دور ربع النهائي يوم 15 ديسمبر.

وأوضح بنزيما خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: ” الاهلي منافس قوي، وأتذكر عندما حققنا بطولة كأس العالم، ولكن في نهاية المطاف حققنا الفوز 5-3″.

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وتابع: “تجربة جديدة ومختلفة، كل شيء متوقع في أرض الملعب، سنواجه فريق قوي، ونحن مستعدون بشكل قوي للقاء ولدينا طموحات عالية، وكل مباراة نلعب بعقلية أنها لقاء نهائي “.

وأضاف بنزيما: “سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الانتصار، ونعرف أنه يجب أن نقدم مستوى أعلى، فريقنا رائع ومن الطراز الأول يجب علينا تقديم الانتصارات”.

وأكد أنه غير راضيًا عما يقدمه الاتحاد في الدوري السعودي، ولكن هذه كرة القدم، موجهًا رسالة للمشجعين: “سنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق كأس العالم لأنها بطولة مهمة بالنسبة لنا.”.

وأشار إلى أنه سعيد بالعمل مع مارسيلو جالاردو، المدير الفني للفريق، بعد ما أحرزه من نجاحات في الأرجنتين، كما أنه عندما كان لاعبًا كان رائعًا لا يوجد شكوك في ذلك.

واستكمل مهاجم الاتحاد السعودي: “عندما أتحدث معه نحن نتشابه كلاعبين وواثق من نجاحه معنا، وسعيد بأن يكون جالاردو هو مدربنا لأنه قريب منّا كلاعبين”.