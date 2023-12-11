مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق يتوعد إسرائيل وأمريكا

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق النار على إسرائيل وأيضًا بايدن رئيس أمريكا في ظل الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة في الفترة الحالية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية اليوم أنه من المفترض أن يكون هناك إضراب على مستوى العالم بسبب ما يحدث في غزة.

ونابع” لابد من وجود إضراب في العالم وده شيء مهم جدًا عشان اللي بيحصل لأولادنا وأطفالنا وبناتنا في غزة، وده إضراب عالمي”.

اقرأ أيضًا: ذهول بين جماهير الزمالك.. حقيقة صورة مرتضى منصور بالعكاز في انتخابات الرئاسة

وشدد في حديثه بأنه نوه في وقت سابق عن فيديو سيتم إظهاره يدين الصهاينة بإسائاتهم للعرب مشيرًا ” انا تأخرت عشان كنت بجهز الفيديوهات اللي بعتها للمحكمة الجنائية الدولية طبقا لاتفاقية جنيف والصليب الدولي وكل ده بلطجة”.

ووجه مرتضى منصور رسالة مثيرة إلى بايدن،أوضح” اللي انت بتعملوا ده غلط وهيدخلك ويدخلنا كلنا في مشكلة مسلم ومسيحي”.

وواصل” القصة محصورة بين فلسطين غزة وبين صهاينة لان في ناس في اليهود رافضين اللي بيحصل”.